Азербайджанские банки приостановили покупку доллара

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Ряд коммерческих банков Азербайджана приостановил операции по покупке наличного доллара.

Как сообщает Report, банки приняли такое решение из-за избытка валюты. Продажа доллара осуществляется в диапазоне 1,6900-1,7060 AZN/USD.

Отметим, что на "черном рынке" курс продажи доллара упал до 1,63 манатов. Завтра и в праздничные дни курс предположительно упадет до 1,60 AZN/USD.

Напомним, что на сегодняшнем валютном аукционе Центробанк Азербайджана (ЦБА) и Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) продали банкам 300 млн. долларов. Отметим, что с учетом текущего курса ЦБА и 4%-ной маржи минимальный курс покупки доллара коммерческими банками равен 1,5747 AZN/USD.