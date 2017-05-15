Азербайджанские банки приостанавливают обналичивание посредством бизнес-карты

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Ряд коммерческих банков Азербайджана приостановили операции по обналичиванию посредством пластиковых карт, предназначенных для предпринимателей.

Как сообщает Report, этот шаг предпринят на основании рекомендации Палаты контроля за финансовыми рынками.

Рекомендация Палаты приостановить обналичивание средств через бизнес-карты была дана банкам в устной форме посредством телефонного звонка. Это связано с исполнением закона "О безналичных расчетах".

Напомним, что ранее было наложено ограничение на вывод средств с текущих счетов предпринимателей.