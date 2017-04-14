Азербайджанские банки перешли на усиленный режим работы

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В связи с первым Бакинским шопинг фестивалем с 10 апреля более 50 филиалов и отделений 23 банков по рекомендации Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) работают в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПНФР.

По информации, для обеспечения граждан страны и туристов услугами по обмену валюты 6 филиалов и отделений банков будут работать в круглосуточном режиме, остальные филиалы и отделения – все дни недели, включая субботу и воскресенье.

В связи с фестивалем также действует специальная мониторинговая группа ПНФР. По любым возникшим вопросам граждане страны и туристы могут обращаться в Палату. Координатор Эльшан Самедов. Телефон: (+944) 51 444 25 32.

Со списком работающих в усиленном режиме филиалов и отделений можно ознакомиться на сайте ПНФР.