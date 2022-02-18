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Азербайджанские банки осуществили куплю-продажу наличной иностранной валюты на 4 млрд долларов

Азербайджанские банки осуществили куплю-продажу наличной иностранной валюты на 4 млрд долларов Курс маната к иностранным валютам в 2021 году формировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.
Финансы
18 февраля 2022 г. 15:36
Азербайджанские банки осуществили куплю-продажу наличной иностранной валюты на 4 млрд долларов

Курс маната к иностранным валютам в 2021 году формировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежной политики" Центрального банка Азербайджана.

Стоимость операций на безналичном валютном рынке за 2021 год выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 и составила 27,8 млрд долларов США. 86,4% безналичных валютных операций осуществлялось в долларах США, 13,6% - в других валютах. 29,7% валютных операций осуществлено на межбанковском валютном рынке (МВР), 70,3% - на внутрибанковском валютном рынке (ВВР).

За отчетный период 99,5% операций в МВР проводились в долларах США, 0,5% - в евро. Оборот по валютным операциям сформировался в основном за счет операций, проводимых на платформе Bloomberg. Стоимость валютных операций в ВВР составила 19,5 млрд в долларовом эквиваленте, из которых 80,9% составили операции в долларах США.

Стоимость операций по купле-продаже наличной иностранной валюты банками снизилась на 21,5% в годовом сравнении и составила 4 млрд долларов. Из них 85% составили операции в долларах.

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