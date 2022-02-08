Азербайджанские банки не проявляют интереса к ипотеке для частных домов

Из 36 762 кредитов, выданных по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) на 1 января этого года, 93% были направлены на покупку квартир, а 7% - частных домов.

Из 36 762 кредитов, выданных по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) на 1 января этого года, 93% были направлены на покупку квартир, а 7% - частных домов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, стоимость 1,7% домов, приобретенных в кредит, составляла менее 30 тыс. манатов, 38,2% - 30-60 тыс. манатов, 34,3% - 60-90 тыс. манатов, 12,6% - 90-120 тыс. манатов, 13,4% - более 120 тыс. манатов.

Дома площадью 40 кв. м. составили 7%, 41-60 кв. м. - 36%, 61-80 кв. м. - 28,9%, 81-100 кв. м. - 14%, 101-120 кв. м. - 6%, больше 120 кв. м. - 8,1%.