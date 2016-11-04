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    Азербайджанские банки не имеют долгов перед Mastercard

    Mastercard: Если Apple войдет на рынок Азербайджана, мы можем оказать технологическую поддержку

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Ни один из действующих коммерческих банков Азербайджана не имеет задолженностей перед Mastercard. Об этом заявил в ответ на вопрос Report менеджер Mastercard по Азербайджану Алпер Мерич.

    А.Мерич отметил, что если будет принято решение о вхождении Apple на азербайджанский рынок, Mastercard может оказать технологическую поддержку.

    Отметим, что в настоящее время Mastercard сотрудничает с 28 коммерческими банками Азербайджана. 

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