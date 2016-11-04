Азербайджанские банки не имеют долгов перед Mastercard

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Ни один из действующих коммерческих банков Азербайджана не имеет задолженностей перед Mastercard. Об этом заявил в ответ на вопрос Report менеджер Mastercard по Азербайджану Алпер Мерич.

А.Мерич отметил, что если будет принято решение о вхождении Apple на азербайджанский рынок, Mastercard может оказать технологическую поддержку.

Отметим, что в настоящее время Mastercard сотрудничает с 28 коммерческими банками Азербайджана.