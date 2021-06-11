Азербайджанские банки не хотят платить НДС за возвращенные активы

Действующие в Азербайджане банки хотят освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за возвращенные активы.

Действующие в Азербайджане банки хотят освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за возвращенные активы.

Как сообщает Report, об этом говорится в пакете предложений "Белый лист" (White paper), подготовленном Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham).

"Исходя из принципов определения и взимания налогов, отраженных в статье 3 Налогового кодекса, налогообложение должно быть справедливым, поощрять предпринимательскую и инвестиционную деятельность. Операции, освобожденные от НДС, перечислены в статье 164 кодекса. Эта статья также распространяется на предоставление товаров, связанных с оказанием финансовых услуг. Учитывая статьи 164, 13.2.14 и 13.2.10 кодекса, передача на баланс недвижимого имущества, являющегося предметом залога, считается финансовой услугой, а продажа банком этого имущества другому лицу должна быть освобождена от НДС. При этом банк на фоне возникшего обязательства по законодательству однозначно рассматривает эти активы на своем балансе и продает их в максимально короткие сроки. В этом случае рекомендуется исключить требование НДС в размере 18% для банков в случае продажи возвращенных активов”, - отмечается в документе.