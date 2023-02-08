Азербайджанские банки не будут взимать комиссию за перевод пожертвований на счета AFAD

Азербайджанские банки не будут взимать комиссию за перевод пожертвований на счета Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Азербайджанские банки не будут взимать комиссию за перевод пожертвований на счета Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Об этом Report сообщили в Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

На сегодняшнем внеочередном заседании президиума Ассоциации в расширенном составе при поддержке Центрального банка Азербайджана банковское сообщество единогласно приняло решение о том, что банковские комиссии не будут взиматься при переводе пожертвований через банки страны в специальный фонд (Afet ve Acil Durum - AFAD), созданный в Турции юридическими и физическими лицами с целью оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.