Азербайджанские банки могут установить корреспондентские отношения с The Bank of New York Mellon

Азербайджанские банки могут установить корреспондентские отношения с The Bank of New York Mellon

Президент Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев встретился с представителем The Bank of New York Mellon Джихатом Такуняджи.

https://static.report.az/photo/07e304cb-ed0d-3360-9a27-df3489b5669a.jpg https://static.report.az/photo/07e304cb-ed0d-3360-9a27-df3489b5669a.jpg

Президент Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев встретился с представителем The Bank of New York Mellon Джихатом Такуняджи. Как сообщает Report со ссылкой на ABA, в ходе встречи были обсуждены вопросы установления корреспондентских отношений, перспективы дальнейшего сотрудничества. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Azerbaijani banks may establish correspondent relations with Bank of New York Mellon