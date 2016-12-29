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    Азербайджанские банки должны в госбюджет 2,2 млн манатов по начисленным процентам

    Обязательства по финансовым санкциям составляют 4,8 млн манатов

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Задолженность коммерческих банков Азербайджана в госбюджет по начисленным процентам составляет 2,19 млн манатов, обязательства по финансовым санкциям – 4,8 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге для журналистов начальник главного управления анализа и контроля налоговых рисков Натиг Ширинов.

    Начальник управления министерства налогов Зейналабдин Мамедзаде отметил, что новый закон предусматривает списание начисленных по долгам процентов: "Речь не идет о списании основной суммы долга".

    Замминистра налогов Сахиб Алекберов добавил, что списание долгов произойдет автоматически, о чем налогоплательщикам будет направлено извещение: "Нет необходимости обращаться к нам из-за списания долгов".

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