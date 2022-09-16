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"Азербайджанская промышленная корпорация" вышла на прибыль

"Азербайджанская промышленная корпорация" вышла на прибыль ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" завершила 2021 год с чистой прибылью в 44,099 млн манатов. В то время как в 2020 году чистый убыток составил 3,488 млн манатов.
Финансы
16 сентября 2022 г. 12:24
Азербайджанская промышленная корпорация вышла на прибыль

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" завершила 2021 год с чистой прибылью в 44,099 млн манатов. В то время как в 2020 году чистый убыток составил 3,488 млн манатов.

Как сообщает Report, доходы от продаж в прошлом году составили 429,156 млн манатов (на 54,4% больше, чем годом ранее), финансовые расходы – 2,3 млн манатов (на 22,1% меньше), прочие расходы – 620 тыс. манатов (доход годом ранее), а выплаты по подоходному налогу составили 13,828 млн манатов (в 12,4 раза больше).

Активы ОАО на 1 января текущего года составили 1 507,128 млн манатов, что на 3,1% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства корпорации сократились на 12,3% - до 89,454 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 4,3% - до 1 417,674 млн манатов.

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