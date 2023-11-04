"Азербайджанская промышленная корпорация" выбирает аудитора на 3 года

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (AПК) объявила открытый тендер на аудит собственного финансового отчета, а также отчетов своих дочерних компаний (ООО "Aзералюминиум" и "Азерпамбыг Аграрный Промышленный Комплекс") по международным стандарта

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (AПК) объявила открытый тендер на аудит собственного финансового отчета, а также отчетов своих дочерних компаний (ООО "Aзералюминиум" и "Азерпамбыг Аграрный Промышленный Комплекс") по международным стандартам на 2023-2025 годы.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 450 манатов.

Претенденты должны представить предварительные документы до 10:00 утра 29 ноября, а тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от его стоимости - до 17:00 часов 7 декабря по адресу улица Измир 14, Ясамальский район города Баку (бизнес-центр "ASK VILLA")

Предложения будут рассмотрены 8 декабря в 10:00 по указанному адресу.