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"Азербайджанская промышленная корпорация" выбирает аудитора на 3 года

"Азербайджанская промышленная корпорация" выбирает аудитора на 3 года ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (AПК) объявила открытый тендер на аудит собственного финансового отчета, а также отчетов своих дочерних компаний (ООО "Aзералюминиум" и "Азерпамбыг Аграрный Промышленный Комплекс") по международным стандарта
Финансы
4 ноября 2023 г. 19:31
Азербайджанская промышленная корпорация выбирает аудитора на 3 года

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (AПК) объявила открытый тендер на аудит собственного финансового отчета, а также отчетов своих дочерних компаний (ООО "Aзералюминиум" и "Азерпамбыг Аграрный Промышленный Комплекс") по международным стандартам на 2023-2025 годы.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 450 манатов.

Претенденты должны представить предварительные документы до 10:00 утра 29 ноября, а тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от его стоимости - до 17:00 часов 7 декабря по адресу улица Измир 14, Ясамальский район города Баку (бизнес-центр "ASK VILLA")

Предложения будут рассмотрены 8 декабря в 10:00 по указанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" özü və şirkətləri üçün 3 illik auditor seçir

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