О нас

Азербайджанская НКО выпускает облигации еще на 1 млн манатов под 12% годовых 

Азербайджанская НКО выпускает облигации еще на 1 млн манатов под 12% годовых  Сегодня решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в стандартном сегменте рынка в листинг включены облигации небанковской кредитной организации ООО "TBC Credit" (НКО) на 1 миллион манатов.
Финансы
8 июля 2022 г. 12:51
Азербайджанская НКО выпускает облигации еще на 1 млн манатов под 12% годовых 

Сегодня решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в стандартном сегменте рынка в листинг включены облигации небанковской кредитной организации ООО "TBC Credit" (НКО) на 1 миллион манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BFB.

Согласно информации, речь идет о 1 000 процентных, необеспеченных, бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая. Ценные бумаги будут находиться в обращении 2 года. Их годовая доходность составляет 12%. Проценты будут выплачиваться каждые 6 месяцев. Андеррайтером процесса является ЗАО ”Инвестиционная компания Azfinance". Наряду с этим, лица, желающие купить облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, которые являются членами BFB.

Ценные бумаги будут размещены 14 июля методом аукциона по одной цене.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BOKT-u illik 12 %-lə, daha 1 milyon manatlıq istiqraz buraxır

Самое читаемое

«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32
В Саатлы произошло массовое отравление
В Саатлы произошло массовое отравление
4 июля 2022 г. 15:21
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
ФотоАзербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
5 июля 2022 г. 10:12
Милан пополнил состав нападающим сборной Бельгии
"Милан" пополнил состав нападающим сборной Бельгии
5 июля 2022 г. 19:10
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
6 июля 2022 г. 09:20
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi