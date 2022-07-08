Азербайджанская НКО выпускает облигации еще на 1 млн манатов под 12% годовых

Сегодня решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в стандартном сегменте рынка в листинг включены облигации небанковской кредитной организации ООО "TBC Credit" (НКО) на 1 миллион манатов.

Сегодня решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в стандартном сегменте рынка в листинг включены облигации небанковской кредитной организации ООО "TBC Credit" (НКО) на 1 миллион манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BFB.

Согласно информации, речь идет о 1 000 процентных, необеспеченных, бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая. Ценные бумаги будут находиться в обращении 2 года. Их годовая доходность составляет 12%. Проценты будут выплачиваться каждые 6 месяцев. Андеррайтером процесса является ЗАО ”Инвестиционная компания Azfinance". Наряду с этим, лица, желающие купить облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, которые являются членами BFB.

Ценные бумаги будут размещены 14 июля методом аукциона по одной цене.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.