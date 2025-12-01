Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджанская НБКО выпускает облигации на 5 млн манатов

    Финансы
    • 01 декабря, 2025
    • 13:21
    Небанковская кредитная организация (НБКО) ООО FINCA Azerbaijan готовится разместить облигации на сумму 5 млн манатов на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

    Как сообщает Report, речь идет о 50 000 процентных, именных, необеспеченных, бездокументарных облигаций с номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

    Ценные бумаги будут размещены по методу массового предложения со сроком обращения два года. Годовая доходность облигаций установлена на уровне 9%, процентные выплаты будут осуществляться ежеквартально. Андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания Unicapital. Покупка облигаций также доступна через другие инвестиционные компании - члены БФБ.

    Эмитент берет на себя обязательство выкупать ценные бумаги в течение срока обращения на условиях не ниже номинальной стоимости.

