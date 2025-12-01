Азербайджанская НБКО выпускает облигации на 5 млн манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) ООО FINCA Azerbaijan готовится разместить облигации на сумму 5 млн манатов на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

Как сообщает Report, речь идет о 50 000 процентных, именных, необеспеченных, бездокументарных облигаций с номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

Ценные бумаги будут размещены по методу массового предложения со сроком обращения два года. Годовая доходность облигаций установлена на уровне 9%, процентные выплаты будут осуществляться ежеквартально. Андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания Unicapital. Покупка облигаций также доступна через другие инвестиционные компании - члены БФБ.

Эмитент берет на себя обязательство выкупать ценные бумаги в течение срока обращения на условиях не ниже номинальной стоимости.