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Азербайджанская купюра в 50 манатов признана самой защищенной в мире

Азербайджанская купюра в 50 манатов признана самой защищенной в мире 17-18 ноября на международной конференции, организованной Международной ассоциацией производителей голограмм (IHMA) в Великобритании, новая 50-манатная банкнота Центрального банка Азербайджана (ЦБА) была выбрана победителем в номинации “Самая безопасная б
Финансы
23 ноября 2021 г. 17:51
Азербайджанская купюра в 50 манатов признана самой защищенной в мире

17-18 ноября на международной конференции, организованной Международной ассоциацией производителей голограмм (IHMA) в Великобритании, новая 50-манатная банкнота Центрального банка Азербайджана (ЦБА) была выбрана победителем в номинации “Самая безопасная банкнота года с прогрессивным дизайном” и удостоена специальной награды (Excellence Award 2021).

Как передает Report, об этом сообщили в ЦБА.

Голограмма Rolling Star Lead, нанесенная на банкноту, и элементы с 3D-эффектом, созданные эксклюзивно в соответствии с темой дизайна банкноты (“образование и будущее”), были выбраны в качестве наиболее безопасной защиты от риска подделки банкнот.

В настоящее время обновленная банкнота находится в обращении параллельно со старым денежным знаком того же номинала.

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Версия на английском языке Azerbaijan's new AZN50 banknote wins international security award
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 50 manatlıq pul nişanı dünyanın ən təhlükəsiz banknotu seçilib

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