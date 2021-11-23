Азербайджанская купюра в 50 манатов признана самой защищенной в мире

17-18 ноября на международной конференции, организованной Международной ассоциацией производителей голограмм (IHMA) в Великобритании, новая 50-манатная банкнота Центрального банка Азербайджана (ЦБА) была выбрана победителем в номинации “Самая безопасная б

17-18 ноября на международной конференции, организованной Международной ассоциацией производителей голограмм (IHMA) в Великобритании, новая 50-манатная банкнота Центрального банка Азербайджана (ЦБА) была выбрана победителем в номинации “Самая безопасная банкнота года с прогрессивным дизайном” и удостоена специальной награды (Excellence Award 2021).

Как передает Report, об этом сообщили в ЦБА.

Голограмма Rolling Star Lead, нанесенная на банкноту, и элементы с 3D-эффектом, созданные эксклюзивно в соответствии с темой дизайна банкноты (“образование и будущее”), были выбраны в качестве наиболее безопасной защиты от риска подделки банкнот.

В настоящее время обновленная банкнота находится в обращении параллельно со старым денежным знаком того же номинала.