Азербайджанская купюра в 50 манатов признана лучшей новой банкнотой мира

22 февраля Международная ассоциация денежных знаков (IACA-США) провела в Вашингтоне международную конференцию с участием ведущих мировых центральных банков.

22 февраля Международная ассоциация денежных знаков (IACA-США) провела в Вашингтоне международную конференцию с участием ведущих мировых центральных банков.

Как передает Report, об этом сообщил Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

На конференции в номинации “Лучшая новая банкнота мира” был организован конкурс новых денежных знаков, выпущенных наряду с Центральным банком Азербайджана центральными банками более 150 стран, в том числе Европейским центральным банком, центробанками Англии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Австралии, Мексики, Индонезии, Казахстана, Сингапура, Филиппин, Катара и др.

Обновленный 50-манатный денежный знак Азербайджана был удостоен титула “Лучшая новая банкнота мира” за тему, дизайн и системы безопасности.