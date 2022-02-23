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Азербайджанская купюра в 50 манатов признана лучшей новой банкнотой мира

Азербайджанская купюра в 50 манатов признана лучшей новой банкнотой мира 22 февраля Международная ассоциация денежных знаков (IACA-США) провела в Вашингтоне международную конференцию с участием ведущих мировых центральных банков.
Финансы
23 февраля 2022 г. 18:45
Азербайджанская купюра в 50 манатов признана лучшей новой банкнотой мира

22 февраля Международная ассоциация денежных знаков (IACA-США) провела в Вашингтоне международную конференцию с участием ведущих мировых центральных банков.

Как передает Report, об этом сообщил Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

На конференции в номинации “Лучшая новая банкнота мира” был организован конкурс новых денежных знаков, выпущенных наряду с Центральным банком Азербайджана центральными банками более 150 стран, в том числе Европейским центральным банком, центробанками Англии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Австралии, Мексики, Индонезии, Казахстана, Сингапура, Филиппин, Катара и др.

Обновленный 50-манатный денежный знак Азербайджана был удостоен титула “Лучшая новая банкнота мира” за тему, дизайн и системы безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yenilənmiş 50 manatlıq pul nişanı dünyanın ən yaxşı yeni banknotu seçilib

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