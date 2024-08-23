Азербайджано-узбекская инвесткомпания рассматривает возможность финансирования ряда проектов

Азербайджано-узбекская инвестиционная компания рассматривает возможность финансирования 15 проектов общей стоимостью 600 млн долларов.

Азербайджано-узбекская инвестиционная компания изучает 15 проектов общей стоимостью 600 млн долларов, чтобы выбрать несколько для финансирования из средств компании.

Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он отметил, что в скором времени будут приняты инвестиционные решения по ряду из рассматриваемых проектов.

"Это внесет свой вклад в развитие сотрудничества между предпринимателями двух стран", - сказал Абдуллаев.

Азербайджано-узбекская инвестиционная компания была зарегистрирована 18 декабря 2023 года в форме СП ООО Azerbaijan Uzbek Investment (AUIC) и расположена в г.Ташкент. Ее уставный капитал составляет 500 млн долларов США.