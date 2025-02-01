Азербайджано-Кыргызский инвестфонд профинансирует проекты малой ГЭС и швейной фабрики

Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд профинансирует два проекта, которые будут реализованы в Кыргызстане - строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) и современной швейной фабрики.

Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд профинансирует два проекта, которые будут реализованы в Кыргызстане - строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) и современной швейной фабрики.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Министерства экономики и коммерции Кыргызстана.

В ведомстве отметили, что мощность ГЭС составит 9 мегаватт, а за счет строительства фабрики будут созданы 300 новых рабочих мест.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд в ходе четвертого заседания Совета фонда в Баку утвердил новую инвестиционную политику и одобрил финансирование двух проектов.