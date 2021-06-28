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Азербайджанка стала региональным директором ЕБРР в 3 странах Центральной Азии

Азербайджанка стала региональным директором ЕБРР в 3 странах Центральной Азии Айтен Рустамова назначена региональным директором ЕБРР в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане
Финансы
28 июня 2021 г. 16:27
Азербайджанка стала региональным директором ЕБРР в 3 странах Центральной Азии

Айтен Рустамова назначена региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, она будет базироваться в Бишкеке, столице Кыргызстана, и приступит к исполнению своих обязанностей 1 сентября 2021 года.

«Я очень рада остаться в Центральной Азии, где работаю последние 4 года. Потребность в знаниях и ресурсах ЕБРР в странах, о которых я собираюсь рассказать, значительно возросла в период пандемии COVID-19. Я буду тесно сотрудничать с партнерами во всех странах, чтобы продвигать экологические, инклюзивные, цифровые и изменяющие жизнь проекты, которые помогут сделать все эти экономики более устойчивыми. Это вызов, который я действительно с нетерпением жду», - сказала Рустамова, комментируя свое назначение.

Гражданка Азербайджана Айтен Рустамова присоединилась к ЕБРР в 2001 году и занимала различные должности в бакинском офисе банка, прежде чем стать главой офиса ЕБРР в Таджикистане в 2017 году. Она имеет степень магистра иностранных языков Азербайджанского государственного университета иностранных языков, степень магистра международного бизнеса Университета Хазар и Государственного университета Джорджии (Атланта, США).

В качестве регионального директора ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане Рустамова сменит Нила Маккейна, который возвращается в штаб-квартиру банка в Лондоне.

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Версия на английском языке EBRD appoints Azerbaijani woman new Regional Director
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı xanım EBRD-nin regional direktoru təyin edildi

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