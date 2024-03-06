Азербайджан и Турция будут сотрудничать в развитии рынков капитала

Подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), международной организацией по управлению инвестициями CFA Institute и ее дочерней компанией CFA Society Istanbul.
Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.
Документ подписали президент CFA Society Istanbul Альпер Алкан и председатель правления БФБ Руслан Халилов.
Основной целью соглашения является содействие обмену опытом и обучению в финансовом секторе путем создания платформы сотрудничества между CFA Society Istanbul, CFA Institute и Бакинской фондовой биржей.
Было заявлено, что сотрудничество поспособствует развитию рынков капитала Азербайджана и Турции.