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Азербайджан и Турция будут сотрудничать в развитии рынков капитала

Азербайджан и Турция будут сотрудничать в развитии рынков капитала Азербайджана и Турции будут сотрудничать в развитии рынков капитала
Финансы
6 марта 2024 г. 14:00
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в развитии рынков капитала

Подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), международной организацией по управлению инвестициями CFA Institute и ее дочерней компанией CFA Society Istanbul.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Документ подписали президент CFA Society Istanbul Альпер Алкан и председатель правления БФБ Руслан Халилов.

Основной целью соглашения является содействие обмену опытом и обучению в финансовом секторе путем создания платформы сотрудничества между CFA Society Istanbul, CFA Institute и Бакинской фондовой биржей.

Было заявлено, что сотрудничество поспособствует развитию рынков капитала Азербайджана и Турции.

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Версия на английском языке BSE signs cooperation deal with CFA Institute and CFA Society Istanbul
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycanla maliyyə və kapital bazarlarının inkişafı üçün birgə fəaliyyət göstərəcək

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