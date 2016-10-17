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    Азербайджан запретил выезд за пределы страны 978 гражданам

    Число физических лиц с ограничением на выезд из Азербайджана не изменилось

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Министерство налогов внесло изменения в список лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана из-за налоговой задолженности.

    Как сообщает Report, количество руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана, увеличилось на одного человека и достигло 595.

    Число физических лиц с ограничением на выезд из Азербайджана не изменилось и в настоящее время 383 физическим лицам запрещен выезд из страны.

    В целом, число лиц, которым запрещен выезд из страны по указанной причине, увеличилось с 977 до 978 человек.

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