​Азербайджан занял первое место по темпу сокращения золотовалютных резервов за август в регионе Восточная Европа-СНГ

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан занял первое место по темпу сокращения золотовалютных резервов за август текущего года среди стран Восточной Европы и СНГ. Несмотря на то, что укрепление евро по отношению к доллару в августе текущего года дало стимул росту резервов. Как сообщает Report, объем резервов сократился на 1,186 млрд. долларов или 2,7%, на душу населения - на 145 долларов.

В целом, за отчетный период по объему официальных золотовалютных резервов Азербайджан занял 5-е место в регионе (43,1 млрд. долларов). Сюда входят резервы Госнефтефонда и Центробанка. Размер золотовалютных резервов на душу населения в Азербайджане равен 4 450 долларам и по этому показателю страна занимает 3-е место среди стран Восточной Европы и СНГ.

С начала года по темпу сокращения резервов Азербайджан занял второе место после России. Так, за этот период объем резервов сократился на 7,77 млрд. долларов или 15,3%. Наибольшее сокращение резервов на душу населения с начала года зафиксировано в Азербайджане (-855 долларов).

Азербайджан также занимает второе место по темпу сокращения резервов за последний год с показателями 9,5 млрд. долларов или 18,1% и является лидером по сокращению резервов на душу населения (-1 065 долларов).