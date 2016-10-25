Азербайджан занял 65 место в отчете Doing Business 2017 среди 190 стран

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В отчете Всемирного банка (ВБ) Doing Business 2017 Азербайджан занял 65 место среди 190 стран.

Как сообщает Report, страна ухудшила свои позиции на 2 строчки по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан улучшил свои позиции на 17 строчек, поднявшись с 80 места на 63-е.

Также Азербайджан стал одной из 24 стран мира, проведшей 3 и более реформы. В отчет Азербайджан включен по трем основным реформам - "начало бизнеса", "получение разрешений на строительство" и "защита интересов малых инвесторов".