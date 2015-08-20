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    Азербайджан занимает второе место по объему инвестиций в Грузию

    В 2014 году Азербайджан вложил в экономику этой страны более 340 млн. долларов

    Баку. 20 август. REPORT.AZ/ Азербайджан в 2014 году вложил в экономику Грузии 341,4 млн. долларов США, заняв второе место среди иностранных инвесторов Грузии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Спутник-Грузия, общий объем прямых зарубежных инвестиций в 2014 году в Грузии по уточненным данным Статистической службы страны составил 1,758 млрд. долларов, что на 87% больше аналогичных данных за 2013 год.

    Больше всего в Грузию инвестировали Нидерланды - 373,7 млн. долларов, Китай вложил 217 млн. долларов.

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