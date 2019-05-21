​Азербайджан заменит долг в инвалюте на долг в национальной валюте

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В Азербайджане предпринят ряд мер по управлению государственным долгом.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр финансов Самир Шарифов.

В частности, по его словам, в 2018 году в закон о бюджетной системе были внесены дополнения и изменения, предусматривающие введение "бюджетного правила". Кроме того, глава государства утвердил долгосрочную стратегию управления долгом Азербайджана. В прошлом году соотношение госдолга в инвалюте к ВВП снизилось на 5% - с 24% до 19%. В то же время мы планируем реализовать меры по развитию рынка внутреннего долга в стране. В целом, наша основная задача в этой области - сократить долг в иностранной валюте и заменить его долгом в национальной валюте, что значительно усилит наше сопротивление внешним шокам на мировом рынке", - сказал министр.