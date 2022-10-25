Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 4%

Валютные резервы Азербайджана на 1 октября этого года составили 53 053,7 млн долларов США.

Валютные резервы Азербайджана на 1 октября этого года составили 53 053,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 85,5% или 45 386,4 млн долларов пришлось на долю Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР), а 14,5% или 7 667,3 млн долларов - на долю Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В третьем квартале этого года валютные резервы страны выросли на 375 млн долларов или на 0,7%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 79,6 млн долларов или на 0,2%, а валютные резервы ЦБА - на 295,4 млн долларов или на 4%.

За последний год валютные резервы страны увеличились на 1 793,5 млн долларов или на 3,5%. За год валютные резервы ГНФАР продемонстрировали рост на 1 160 млн долларов или на 2,6%, а валютные резервы ЦБА - на 633,5 млн долларов или на 9%.