О нас

Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 4%

Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 4% Валютные резервы Азербайджана на 1 октября этого года составили 53 053,7 млн долларов США.
Финансы
25 октября 2022 г. 20:13
Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 4%

Валютные резервы Азербайджана на 1 октября этого года составили 53 053,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 85,5% или 45 386,4 млн долларов пришлось на долю Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР), а 14,5% или 7 667,3 млн долларов - на долю Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В третьем квартале этого года валютные резервы страны выросли на 375 млн долларов или на 0,7%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 79,6 млн долларов или на 0,2%, а валютные резервы ЦБА - на 295,4 млн долларов или на 4%.

За последний год валютные резервы страны увеличились на 1 793,5 млн долларов или на 3,5%. За год валютные резервы ГНФАР продемонстрировали рост на 1 160 млн долларов или на 2,6%, а валютные резервы ЦБА - на 633,5 млн долларов или на 9%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 4%-ə yaxın artırıb

Самое важное

Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi