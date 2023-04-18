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Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 20%

Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 20% На 1 апреля этого года валютные резервы Азербайджана составили 62 млрд 570,6 млн долларов США.
Финансы
18 апреля 2023 г. 13:27
Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 20%

На 1 апреля этого года валютные резервы Азербайджана составили 62 млрд 570,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 85,4% или 53 млрд 437,6 млн долларов США пришлись на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 14,6% или 9 млрд 133 млн долларов США - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В первом квартале этого года валютные резервы страны выросли на 4 млрд 541,3 млн долларов США или на 7,8%. Валютные резервы ГНФАР увеличились на 4 млрд 404 млн долларов США или на 9%, а валютные резервы ЦБА - на 137,3 млн долларов США или на 1,5%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 10 млрд 170,1 млн долларов США или на 19,4%. За год валютные резервы ГНФАР продемонстрировали рост на 8 млрд 173,6 млн долларов США или на 18,1%, а валютные резервы ЦБА - на 1 млрд 996,5 млн долларов США или на 28%.

Валютные резервы ГНФАР,

в млн долларов

Валютные резервы ЦБА,

в млн долларов

Валютные резервы Азербайджана,

в млн долларов

01.04.2023

53 437,6

9 133,0

62 570,6

01.01.2023

49 033,6

8 995,7

58 029,3

01.10.2022

45 386,4

7 667,3

53 053,7

01.07.2022

45 306,8

7 371,9

52 678,7

01.04.2022

45 264,0

7 136,5

52 400,5
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