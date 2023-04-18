Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 20%

На 1 апреля этого года валютные резервы Азербайджана составили 62 млрд 570,6 млн долларов США.

На 1 апреля этого года валютные резервы Азербайджана составили 62 млрд 570,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 85,4% или 53 млрд 437,6 млн долларов США пришлись на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 14,6% или 9 млрд 133 млн долларов США - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В первом квартале этого года валютные резервы страны выросли на 4 млрд 541,3 млн долларов США или на 7,8%. Валютные резервы ГНФАР увеличились на 4 млрд 404 млн долларов США или на 9%, а валютные резервы ЦБА - на 137,3 млн долларов США или на 1,5%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 10 млрд 170,1 млн долларов США или на 19,4%. За год валютные резервы ГНФАР продемонстрировали рост на 8 млрд 173,6 млн долларов США или на 18,1%, а валютные резервы ЦБА - на 1 млрд 996,5 млн долларов США или на 28%.