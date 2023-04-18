Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 20%

На 1 апреля этого года валютные резервы Азербайджана составили 62 млрд 570,6 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 85,4% или 53 млрд 437,6 млн долларов США пришлись на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 14,6% или 9 млрд 133 млн долларов США - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
В первом квартале этого года валютные резервы страны выросли на 4 млрд 541,3 млн долларов США или на 7,8%. Валютные резервы ГНФАР увеличились на 4 млрд 404 млн долларов США или на 9%, а валютные резервы ЦБА - на 137,3 млн долларов США или на 1,5%.
За последний год валютные резервы страны выросли на 10 млрд 170,1 млн долларов США или на 19,4%. За год валютные резервы ГНФАР продемонстрировали рост на 8 млрд 173,6 млн долларов США или на 18,1%, а валютные резервы ЦБА - на 1 млрд 996,5 млн долларов США или на 28%.
|
Валютные резервы ГНФАР,
в млн долларов
|
Валютные резервы ЦБА,
в млн долларов
|
Валютные резервы Азербайджана,
в млн долларов
|
01.04.2023
|
53 437,6
|
9 133,0
|
62 570,6
|
01.01.2023
|
49 033,6
|
8 995,7
|
58 029,3
|
01.10.2022
|
45 386,4
|
7 667,3
|
53 053,7
|
01.07.2022
|
45 306,8
|
7 371,9
|
52 678,7
|
01.04.2022
|
45 264,0
|
7 136,5
|
52 400,5