Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 2%

Валютные резервы Азербайджана на 1 июля текущего года составили 50 560,2 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 87,2% или 44 104,9 млн долларов пришлось на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 12,8% или 6 455,3 млн - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
Во II квартале текущего года валютные резервы страны выросли на 1 442,7 млн долларов или на 2,9%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 1 343,6 млн долларов или на 3,15%, а валютные резервы ЦБА - на 99,1 млн долларов или на 1,6%.
За последний год валютные резервы страны выросли на 900,6 млн долларов или на 1,8%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 881,6 млн долларов или на 2%, а валютные резервы ЦБА - на 19 млн долларов или на 0,3%.
|
Валютные резервы ГНФАР
(млн долларов)
|
Валютные резервы ЦБА
(млн долларов)
|
Валютные резервы Азербайджана
(млн долларов)
|
01.07.2021
|
44 104,9
|
6 455,3
|
50 560,2
|
01.04.2021
|
42 761,3
|
6 356,2
|
49 117,5
|
01.01.2021
|
43 564,3
|
6 369,4
|
49 933,7
|
01.10.2020
|
43 288,6
|
6 491,4
|
49 780,0
|
01.07.2020
|
43 223,3
|
6 436,3
|
49 659,6