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Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 2%

Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 2% Валютные резервы Азербайджана на 1 июля текущего года составили 50 560,2 млн долларов США.
Финансы
28 июля 2021 г. 13:35
Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 2%

Валютные резервы Азербайджана на 1 июля текущего года составили 50 560,2 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 87,2% или 44 104,9 млн долларов пришлось на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 12,8% или 6 455,3 млн - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Во II квартале текущего года валютные резервы страны выросли на 1 442,7 млн долларов или на 2,9%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 1 343,6 млн долларов или на 3,15%, а валютные резервы ЦБА - на 99,1 млн долларов или на 1,6%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 900,6 млн долларов или на 1,8%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 881,6 млн долларов или на 2%, а валютные резервы ЦБА - на 19 млн долларов или на 0,3%.

Валютные резервы ГНФАР

(млн долларов)

Валютные резервы ЦБА

(млн долларов)

Валютные резервы Азербайджана

(млн долларов)

01.07.2021

44 104,9

6 455,3

50 560,2

01.04.2021

42 761,3

6 356,2

49 117,5

01.01.2021

43 564,3

6 369,4

49 933,7

01.10.2020

43 288,6

6 491,4

49 780,0

01.07.2020

43 223,3

6 436,3

49 659,6
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 2%-ə yaxın artırıb

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