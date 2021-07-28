Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы почти на 2%

Валютные резервы Азербайджана на 1 июля текущего года составили 50 560,2 млн долларов США.

Валютные резервы Азербайджана на 1 июля текущего года составили 50 560,2 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 87,2% или 44 104,9 млн долларов пришлось на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 12,8% или 6 455,3 млн - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Во II квартале текущего года валютные резервы страны выросли на 1 442,7 млн долларов или на 2,9%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 1 343,6 млн долларов или на 3,15%, а валютные резервы ЦБА - на 99,1 млн долларов или на 1,6%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 900,6 млн долларов или на 1,8%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 881,6 млн долларов или на 2%, а валютные резервы ЦБА - на 19 млн долларов или на 0,3%.