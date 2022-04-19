Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы на 7%

Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля текущего года составили 52 400,5 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 86,4% или 45 264,0 млн долларов пришлись на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 13,6 % или 7 136,5 млн - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
В I квартале текущего года валютные резервы страны выросли на 300 млн долларов или на 0,6%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 238,9 млн долларов или на 0,6%, а валютные резервы ЦБА - на 61,1 млн долларов или на 0,9%.
За последний год валютные резервы страны выросли на 3 283,0 млн долларов или на 6,7%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 2 502,7 млн долларов или на 5,9%, а валютные резервы ЦБА - на 780,3 млн долларов или на 12,3%.
|
Валютные резервы ГНФАР
(млн долларов)
|
Валютные резервы ЦБА
(млн долларов)
|
Валютные резервы Азербайджана
(млн долларов)
|
01.04.2022
|
45 264,0
|
7 136,5
|
52 400,5
|
01.01.2022
|
45 025,1
|
7 075,4
|
52 100,5
|
01.10.2021
|
44 226,4
|
7 033,8
|
51 260,2
|
01.07.2021
|
44 104,9
|
6 455,3
|
50 560,2
|
01.04.2021
|
42 761,3
|
6 356,2
|
49 117,5