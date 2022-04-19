Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы на 7%

Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля текущего года составили 52 400,5 млн долларов США. Как сообщает Report, из них 86,4% или 45 264,0 млн долларов пришлись на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 13,6 % или 7 136,5 млн - на Центральный

Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля текущего года составили 52 400,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 86,4% или 45 264,0 млн долларов пришлись на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 13,6 % или 7 136,5 млн - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В I квартале текущего года валютные резервы страны выросли на 300 млн долларов или на 0,6%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 238,9 млн долларов или на 0,6%, а валютные резервы ЦБА - на 61,1 млн долларов или на 0,9%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 3 283,0 млн долларов или на 6,7%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 2 502,7 млн долларов или на 5,9%, а валютные резервы ЦБА - на 780,3 млн долларов или на 12,3%.