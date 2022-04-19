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Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы на 7%

Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы на 7% Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля текущего года составили 52 400,5 млн долларов США. Как сообщает Report, из них 86,4% или 45 264,0 млн долларов пришлись на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 13,6 % или 7 136,5 млн - на Центральный
Финансы
19 апреля 2022 г. 10:03
Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы на 7%

Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля текущего года составили 52 400,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 86,4% или 45 264,0 млн долларов пришлись на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 13,6 % или 7 136,5 млн - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В I квартале текущего года валютные резервы страны выросли на 300 млн долларов или на 0,6%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 238,9 млн долларов или на 0,6%, а валютные резервы ЦБА - на 61,1 млн долларов или на 0,9%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 3 283,0 млн долларов или на 6,7%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 2 502,7 млн долларов или на 5,9%, а валютные резервы ЦБА - на 780,3 млн долларов или на 12,3%.

Валютные резервы ГНФАР

(млн долларов)

Валютные резервы ЦБА

(млн долларов)

Валютные резервы Азербайджана

(млн долларов)

01.04.2022

45 264,0

7 136,5

52 400,5

01.01.2022

45 025,1

7 075,4

52 100,5

01.10.2021

44 226,4

7 033,8

51 260,2

01.07.2021

44 104,9

6 455,3

50 560,2

01.04.2021

42 761,3

6 356,2

49 117,5
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Версия на английском языке Azerbaijan increases currency reserves by over 7% year-on-year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 7% artırıb

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