О нас

Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы на 23%

Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы на 23% На 1 октября этого года валютные резервы Азербайджана составили 65 млрд 299,3 млн долларов США.
Финансы
13 октября 2023 г. 16:18
Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы на 23%

На 1 октября этого года валютные резервы Азербайджана составили 65 млрд 299,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 55 млрд 524 млн долларов США или 85% пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а 9 млрд 775,3 млн долларов США или 15% - на долю Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В третьем квартале этого года валютные резервы страны выросли на 1 млрд 188,3 млн долларов США или на 1,9%. В том числе валютные резервы ГНФАР увеличились на 608,9 млн долларов США или на 1,1%, ЦБА - на 579,4 млн долларов США или на 6,3%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 12 млрд 245,6 млн долларов США или на 23,1%. За год валютные резервы ГНФАР продемонстрировали рост на 10 млрд 137,6 млн долларов США или на 22,3%, а валютные резервы ЦБА - на 2 млрд 108 млн долларов США или на 27,5%.

Валютные резервы ГНФАР

(в млн долларов США)

Валютные резервы ЦБА

(в млн долларов США)

Валютные резервы Азербайджана

(в млн долларов США)

01.10.2023

55 524,0

9 775,3

65 299,3

01.07.2023

54 915,1

9 195,9

64 111,0

01.04.2023

53 437,6

9 133,0

62 570,6

01.01.2023

49 033,6

8 995,7

58 029,3

01.10.2022

45 386,4

7 667,3

53 053,7
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan posts 23% growth in currency reserves over past year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 23 % artırıb

Самое важное

Президент Азербайджана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке
13 октября 2023 г. 13:30
В Ханкенди заработал приют для граждан из уязвимых групп населения
ФотоВ Ханкенди заработал приют для граждан из уязвимых групп населения
12 октября 2023 г. 17:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
12 октября 2023 г. 15:09
Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
ФотоДепутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
12 октября 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
11 октября 2023 г. 15:04
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
10 октября 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi