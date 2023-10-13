Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы на 23%

На 1 октября этого года валютные резервы Азербайджана составили 65 млрд 299,3 млн долларов США.

На 1 октября этого года валютные резервы Азербайджана составили 65 млрд 299,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 55 млрд 524 млн долларов США или 85% пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а 9 млрд 775,3 млн долларов США или 15% - на долю Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В третьем квартале этого года валютные резервы страны выросли на 1 млрд 188,3 млн долларов США или на 1,9%. В том числе валютные резервы ГНФАР увеличились на 608,9 млн долларов США или на 1,1%, ЦБА - на 579,4 млн долларов США или на 6,3%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 12 млрд 245,6 млн долларов США или на 23,1%. За год валютные резервы ГНФАР продемонстрировали рост на 10 млрд 137,6 млн долларов США или на 22,3%, а валютные резервы ЦБА - на 2 млрд 108 млн долларов США или на 27,5%.