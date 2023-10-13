Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы на 23%

На 1 октября этого года валютные резервы Азербайджана составили 65 млрд 299,3 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 55 млрд 524 млн долларов США или 85% пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а 9 млрд 775,3 млн долларов США или 15% - на долю Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
В третьем квартале этого года валютные резервы страны выросли на 1 млрд 188,3 млн долларов США или на 1,9%. В том числе валютные резервы ГНФАР увеличились на 608,9 млн долларов США или на 1,1%, ЦБА - на 579,4 млн долларов США или на 6,3%.
За последний год валютные резервы страны выросли на 12 млрд 245,6 млн долларов США или на 23,1%. За год валютные резервы ГНФАР продемонстрировали рост на 10 млрд 137,6 млн долларов США или на 22,3%, а валютные резервы ЦБА - на 2 млрд 108 млн долларов США или на 27,5%.
|
Валютные резервы ГНФАР
(в млн долларов США)
|
Валютные резервы ЦБА
(в млн долларов США)
|
Валютные резервы Азербайджана
(в млн долларов США)
|
01.10.2023
|
55 524,0
|
9 775,3
|
65 299,3
|
01.07.2023
|
54 915,1
|
9 195,9
|
64 111,0
|
01.04.2023
|
53 437,6
|
9 133,0
|
62 570,6
|
01.01.2023
|
49 033,6
|
8 995,7
|
58 029,3
|
01.10.2022
|
45 386,4
|
7 667,3
|
53 053,7