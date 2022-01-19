Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы более чем на 4%

Валютные резервы Азербайджана на 1 января текущего года составили 52 100,5 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 86,4% или 45 025,1 млн долларов пришлось на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 13,6 % или 7 075,4 млн - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
Во IV квартале прошлого года валютные резервы страны выросли на 840,3 млн долларов или на 1,6%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 798,7 млн долларов или на 1,8%, а валютные резервы ЦБА - на 41,6 млн долларов или на 0,6%.
За последний год валютные резервы страны выросли на 2 166,8 млн долларов или на 4,3%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 1 460,8 млн долларов или на 3,4%, а валютные резервы ЦБА - на 706 млн долларов или на 11,1%.
|
Валютные резервы ГНФАР
(млн долларов)
|
Валютные резервы ЦБА
(млн долларов)
|
Валютные резервы Азербайджана
(млн долларов)
|
01.01.2022
|
45 025,1
|
7 075,4
|
52 100,5
|
01.10.2021
|
44 226,4
|
7 033,8
|
51 260,2
|
01.07.2021
|
44 104,9
|
6 455,3
|
50 560,2
|
01.04.2021
|
42 761,3
|
6 356,2
|
49 117,5
|
01.01.2021
|
43 564,3
|
6 369,4
|
49 933,7