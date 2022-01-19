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Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы более чем на 4%

Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы более чем на 4% Валютные резервы Азербайджана на 1 января текущего года составили 52 100,5 млн долларов США.
Финансы
19 января 2022 г. 10:11
Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы более чем на 4%

Валютные резервы Азербайджана на 1 января текущего года составили 52 100,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 86,4% или 45 025,1 млн долларов пришлось на Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), а 13,6 % или 7 075,4 млн - на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Во IV квартале прошлого года валютные резервы страны выросли на 840,3 млн долларов или на 1,6%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 798,7 млн долларов или на 1,8%, а валютные резервы ЦБА - на 41,6 млн долларов или на 0,6%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 2 166,8 млн долларов или на 4,3%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 1 460,8 млн долларов или на 3,4%, а валютные резервы ЦБА - на 706 млн долларов или на 11,1%.

Валютные резервы ГНФАР

(млн долларов)

Валютные резервы ЦБА

(млн долларов)

Валютные резервы Азербайджана

(млн долларов)

01.01.2022

45 025,1

7 075,4

52 100,5

01.10.2021

44 226,4

7 033,8

51 260,2

01.07.2021

44 104,9

6 455,3

50 560,2

01.04.2021

42 761,3

6 356,2

49 117,5

01.01.2021

43 564,3

6 369,4

49 933,7
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Версия на английском языке Azerbaijan increases currency reserves by over 4% year-on-year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 4%-dən çox artırıb

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