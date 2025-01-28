Азербайджан за минувший год увеличил валютные резервы на 5%

Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 января 2024 года составили 70 млрд 990,9 млн долларов США.

Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 января 2024 года составили 70 млрд 990,9 млн долларов США.

Как сообщает Report, 84,6% из них (60 млрд 31,4 млн долларов) принадлежат Госнефтефонду (ГНФАР), а 15,4% (10 млрд 959,5 млн долларов) - Центральному банку Азербайджана.

В IV квартале 2024 года валютные резервы страны сократились на 2 млрд 502,5 млн долларов (3,4%). Из них резервы ГНФАР уменьшились на 1 млрд 666,2 млн долларов (2,7%), а резервы Центробанка - на 836,3 млн долларов (7,1%).

За минувший год валютные резервы страны выросли на 3 млрд 308,2 млн долларов (4,9%). Резервы ГНФАР увеличились на 3 млрд 961,7 млн долларов (7,1%), тогда как резервы Центробанка сократились на 1 млрд 653,5 млн долларов (5,6%).