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Азербайджан за минувший год увеличил валютные резервы на 5%

Азербайджан за минувший год увеличил валютные резервы на 5% Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 января 2024 года составили 70 млрд 990,9 млн долларов США.
Финансы
28 января 2025 г. 17:55
Азербайджан за минувший год увеличил валютные резервы на 5%

Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 января 2024 года составили 70 млрд 990,9 млн долларов США.

Как сообщает Report, 84,6% из них (60 млрд 31,4 млн долларов) принадлежат Госнефтефонду (ГНФАР), а 15,4% (10 млрд 959,5 млн долларов) - Центральному банку Азербайджана.

В IV квартале 2024 года валютные резервы страны сократились на 2 млрд 502,5 млн долларов (3,4%). Из них резервы ГНФАР уменьшились на 1 млрд 666,2 млн долларов (2,7%), а резервы Центробанка - на 836,3 млн долларов (7,1%).

За минувший год валютные резервы страны выросли на 3 млрд 308,2 млн долларов (4,9%). Резервы ГНФАР увеличились на 3 млрд 961,7 млн долларов (7,1%), тогда как резервы Центробанка сократились на 1 млрд 653,5 млн долларов (5,6%).

Валютные резервы ГНФАР

(млн долларов США)

Валютные резервы ЦБА

(млн долларов США)

Стратегические валютные резервы Азербайджана

(в млн долларов США)

01.01.2025

60 031,4

10 959,5

70 990,9

01.10.2024

61 697,6

11 795,8

73 493,4

01.07.2024

58 000,6

11 737,6

69 738,2

01.04.2024

57 372,8

11 654,4

69 027,2

01.01.2024

56 069,7

11 613,0

67 682,7
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 5 % artırıb

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