Азербайджан за минувший год увеличил валютные резервы на 5%

Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 января 2024 года составили 70 млрд 990,9 млн долларов США.
Как сообщает Report, 84,6% из них (60 млрд 31,4 млн долларов) принадлежат Госнефтефонду (ГНФАР), а 15,4% (10 млрд 959,5 млн долларов) - Центральному банку Азербайджана.
В IV квартале 2024 года валютные резервы страны сократились на 2 млрд 502,5 млн долларов (3,4%). Из них резервы ГНФАР уменьшились на 1 млрд 666,2 млн долларов (2,7%), а резервы Центробанка - на 836,3 млн долларов (7,1%).
За минувший год валютные резервы страны выросли на 3 млрд 308,2 млн долларов (4,9%). Резервы ГНФАР увеличились на 3 млрд 961,7 млн долларов (7,1%), тогда как резервы Центробанка сократились на 1 млрд 653,5 млн долларов (5,6%).
|
Валютные резервы ГНФАР
(млн долларов США)
|
Валютные резервы ЦБА
(млн долларов США)
|
Стратегические валютные резервы Азербайджана
(в млн долларов США)
|
01.01.2025
|
60 031,4
|
10 959,5
|
70 990,9
|
01.10.2024
|
61 697,6
|
11 795,8
|
73 493,4
|
01.07.2024
|
58 000,6
|
11 737,6
|
69 738,2
|
01.04.2024
|
57 372,8
|
11 654,4
|
69 027,2
|
01.01.2024
|
56 069,7
|
11 613,0
|
67 682,7