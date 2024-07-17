Азербайджан за год увеличил валютные резервы почти на 9%

По состоянию на 1 июля текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 69 млрд 738,2 млн долларов США.

По состоянию на 1 июля текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 69 млрд 738,2 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 83,2% или 58 млрд 000,6 млн долларов США принадлежат Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР), а 16,8% или 11 млрд 737,6 млн долларов США - Центральному банку Азербайджана (ЦБА).

Во втором квартале текущего года валютные резервы страны увеличились на 1% или 711 млн долларов США, в том числе валютные резервы ГНФАР - на 1,1% или 627,8 млн долларов США, а валютные резервы ЦБА - на 0,7% или 83,2 млн долларов США.

За год валютные резервы страны увеличились на 8,8% или 5 млрд 627,2 млн долларов США, в том числе валютные резервы ГНФАР - на 5,6% или 3 млрд 85,5 млн долларов США, а валютные резервы ЦБА - на 27,6% или 2 млрд 541,7 млн ​​долларов США.