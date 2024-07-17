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Азербайджан за год увеличил валютные резервы почти на 9% 

Азербайджан за год увеличил валютные резервы почти на 9%  По состоянию на 1 июля текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 69 млрд 738,2 млн долларов США.
Финансы
17 июля 2024 г. 14:53
Азербайджан за год увеличил валютные резервы почти на 9% 

По состоянию на 1 июля текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 69 млрд 738,2 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 83,2% или 58 млрд 000,6 млн долларов США принадлежат Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР), а 16,8% или 11 млрд 737,6 млн долларов США - Центральному банку Азербайджана (ЦБА).

Во втором квартале текущего года валютные резервы страны увеличились на 1% или 711 млн долларов США, в том числе валютные резервы ГНФАР - на 1,1% или 627,8 млн долларов США, а валютные резервы ЦБА - на 0,7% или 83,2 млн долларов США.

За год валютные резервы страны увеличились на 8,8% или 5 млрд 627,2 млн долларов США, в том числе валютные резервы ГНФАР - на 5,6% или 3 млрд 85,5 млн долларов США, а валютные резервы ЦБА - на 27,6% или 2 млрд 541,7 млн ​​долларов США.

Валютные резервы ГНФАР

(млн долларов США)

Валютные резервы ЦБА

(млн долларов США)

Стратегические валютные резервы

Азербайджана

(млн долларов США)

01.07.2024

58 000,6

11 737,6

69 738,2

01.04.2024

57 372,8

11 654,4

69 027,2

01.01.2024

56 069,7

11 613.0

67 682,7

01.10.2023

55 524,0

9 775,3

65 299,3

01.07.2023

54 915,1

9 195,9

64 111,0
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 9 % artırıb

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