Азербайджан за год увеличил валютные резервы почти на 9% 

По состоянию на 1 июля текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 69 млрд 738,2 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 83,2% или 58 млрд 000,6 млн долларов США принадлежат Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР), а 16,8% или 11 млрд 737,6 млн долларов США - Центральному банку Азербайджана (ЦБА).
Во втором квартале текущего года валютные резервы страны увеличились на 1% или 711 млн долларов США, в том числе валютные резервы ГНФАР - на 1,1% или 627,8 млн долларов США, а валютные резервы ЦБА - на 0,7% или 83,2 млн долларов США.
За год валютные резервы страны увеличились на 8,8% или 5 млрд 627,2 млн долларов США, в том числе валютные резервы ГНФАР - на 5,6% или 3 млрд 85,5 млн долларов США, а валютные резервы ЦБА - на 27,6% или 2 млрд 541,7 млн долларов США.
|
Валютные резервы ГНФАР
(млн долларов США)
|
Валютные резервы ЦБА
(млн долларов США)
|
Стратегические валютные резервы
Азербайджана
(млн долларов США)
|
01.07.2024
|
58 000,6
|
11 737,6
|
69 738,2
|
01.04.2024
|
57 372,8
|
11 654,4
|
69 027,2
|
01.01.2024
|
56 069,7
|
11 613.0
|
67 682,7
|
01.10.2023
|
55 524,0
|
9 775,3
|
65 299,3
|
01.07.2023
|
54 915,1
|
9 195,9
|
64 111,0