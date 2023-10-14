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Азербайджан за девять месяцев погасил более 700 млн манатов долга

Азербайджан за девять месяцев погасил более 700 млн манатов долга В январе-сентябре текущего года в структуре расходов государственного бюджета Азербайджана 14 млрд 118,4 млн манатов или 60,8% составили текущие расходы, 8 млрд 382,4 млн манатов или 36,1% - капитальные расходы, 713,7 млн манатов или 3,1% - расходы
Финансы
14 октября 2023 г. 09:28
Азербайджан за девять месяцев погасил более 700 млн манатов долга

В январе-сентябре текущего года в структуре расходов государственного бюджета Азербайджана 14 млрд 118,4 млн манатов или 60,8% составили текущие расходы, 8 млрд 382,4 млн манатов или 36,1% - капитальные расходы, 713,7 млн манатов или 3,1% - расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Согласно данным, это на 11,4% больше, на 26,8% больше и на 40,2% меньше соответственно, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan repays nearly $420 million of debt in nine months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 9 ayda 700 milyon manatdan çox borc qaytarıb

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