​Азербайджан выпустил памятные монеты, посвященные Европейским играм "Баку-2015"

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил в оборот посвященные I Европейским играм памятные монеты, изготовленные из различных драгоценных металлов высокой пробы.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, памятные монеты изготовлены в британском Королевском монетном дворе "The Royal Mint". Тема дизайна денежных знаков посвящена 5 видам спорта. На лицевой стороне памятной монеты изображены виды спорта, а на обратной стороне - герб Азербайджана, полумесяц и национальные орнаменты.

Продажа памятных монет будет производиться через коммерческие банки и пункты продажи по Европейским играм.