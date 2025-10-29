Азербайджан выплатил за 9 месяцев свыше 5 млрд манат по гособлигациям

Азербайджан за январь–сентябрь 2025 года погасил задолженность по гособлигациям на сумму 5,02 млрд манат.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина, часть этих средств была направлена на досрочный выкуп и рефинансирование ранее выпущенных государственных облигаций с целью снижения рисков рефинансирования и продления среднего срока погашения.

В частности, за отчетный период было погашено 3,13 млрд манатов основного долга за счет обмена и рефинансирования облигаций, а также 1,44 млрд манатов выплачено инвесторам за счет средств госбюджета и Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям.

Таким образом, общий объем выплат по основному долгу по государственным облигациям за 9 месяцев составил 4,57 млрд манатов.

Кроме того, на обслуживание внутреннего долга по процентам и дисконтам в рамках бюджетных расходов было направлено 449,9 млн манатов.