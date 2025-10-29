Азербайджан выплатил за 9 месяцев свыше 5 млрд манат по гособлигациям

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    • 29 октября, 2025
    • 17:03
    Азербайджан за январь–сентябрь 2025 года погасил задолженность по гособлигациям на сумму 5,02 млрд манат.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина, часть этих средств была направлена на досрочный выкуп и рефинансирование ранее выпущенных государственных облигаций с целью снижения рисков рефинансирования и продления среднего срока погашения.

    В частности, за отчетный период было погашено 3,13 млрд манатов основного долга за счет обмена и рефинансирования облигаций, а также 1,44 млрд манатов выплачено инвесторам за счет средств госбюджета и Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям.

    Таким образом, общий объем выплат по основному долгу по государственным облигациям за 9 месяцев составил 4,57 млрд манатов.

    Кроме того, на обслуживание внутреннего долга по процентам и дисконтам в рамках бюджетных расходов было направлено 449,9 млн манатов.

    Azərbaycan 9 ayda dövlət istiqrazları üzrə ödənişlərinin məbləğini açıqlayıb

