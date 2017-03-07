Азербайджан выплатил из госбюджета 150 млн долларов на погашение процентов по кредитам

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана на основе заключенных с международными финансовыми организациями кредитных соглашений по состоянию на 1 января 2017 года привлекло 11 049,9 млн долларов, обслуживание которых осуществляется за счет средств госбюджета страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежегодный отчет правительства.

Из общей суммы кредитов, полученных на основе подписанных соглашений, использовано 8 407,4 млн долларов (76,1%), в том числе 1 203,6 млн в долларовом эквиваленте в 2016 году.

На начало этого года погашено 1 900,4 млн долларов из основного долга по кредитам. Согласно отчетам организаций-заемщиков, остаток полученного под госгарантии внешнего долга на 1 января 2017 года составил 6 913,2 млн в долларовом эквиваленте.

В прошлом году на обслуживание внешнего госдолга из государственного бюджета выплачено 719,2 млн долларов. Из них 569,3 млн долларов пришлось на основную сумму долга, 149,9 млн долларов – на начисленные проценты.

За отчетный период общая сумма гуманитарной помощи и средств, выделенных на развитие иностранных государств Азербайджаном составила 2 380 250 долларов. Из них 274,6 тыс. долларов пришлось на гуманитарную помощь, 2,106 млн долларов - на помощь на развитие.