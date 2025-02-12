Азербайджан выплатил более 2,5 млн манатов по системе "Зеленая карта"

В 2024 году в рамках системы "Зеленая карта" Азербайджан осуществил страховые выплаты на сумму 2,5 млн манатов за ДТП, произошедшие за рубежом.

В 2024 году в рамках системы "Зеленая карта" Азербайджан осуществил страховые выплаты на сумму 2,5 млн манатов за ДТП, произошедшие за рубежом.

Как сообщает Report, по данным Бюро обязательного страхования, в прошлом году было оформлено 50 207 страховых договоров, а общий объем собранных страховых взносов составил 7,2 млн манатов.

За участие зарегистрированных в Азербайджане автомобилей в 314 ДТП за границей, включая Россию, Турцию, Латвию, Польшу и другие страны, было выплачено 1,2 млн манатов. Еще 1,28 млн манатов пришлось на 154 аварии с автомобилями, зарегистрированными в Грузии и Казахстане.

Кроме того, за 49 ДТП, совершенных на территории Азербайджана автомобилями из Турции, Украины, России, Чехии и других стран, выплачено 96,6 тыс. манатов.