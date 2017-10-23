Азербайджан выделит 700 млн манатов на экономические реформы в следующем году

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Расходы на экономические реформы в бюджете Азербайджана на 2018 год предусмотрены в объеме 701 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроекты государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

Ожидается, что приоритетным направлением бюджетно-налоговой политики в 2018 году станет динамичное развитие ненефтяного сектора и повышение доли поступлений от этого сектора в ненефтяном ВВП и бюджетных доходах.

"Кроме того, будет продолжена деятельность по поощрению эффективной налоговой системы, продолжению стимулирующих налоговых реформ в области малого и среднего предпринимательства, развитию свободной конкуренции, поощрению производства и инвестиций, усовершенствованию гибкой таможенно-налоговой политики, обеспечивающей защиту внутреннего рынка", - говорится в документе.

В проекте также отмечается, что государство продолжит оказывать финансовую помощь муниципалитетам, и в этих целях из государственного бюджета на 2018 год будет выделено 5,2 млн манатов.