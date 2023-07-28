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Азербайджан воспользуется опытом Израиля для повышения уровня негосударственного финансового контроля

Азербайджан воспользуется опытом Израиля для повышения уровня негосударственного финансового контроля Для повышения прозрачности экономики Азербайджана, повышения уровня негосударственного финансового контроля, широкого применения цифровизации планируется использовать положительный опыт Израиля.
Финансы
28 июля 2023 г. 12:30
Азербайджан воспользуется опытом Израиля для повышения уровня негосударственного финансового контроля

Для повышения прозрачности экономики Азербайджана, повышения уровня негосударственного финансового контроля, широкого применения цифровизации планируется использовать положительный опыт Израиля.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Аудиторской палаты Азербайджана Вахид Новрузов на подписании Меморандума о взаимопонимании между палатой и Институтом сертифицированных общественных бухгалтеров Израиля (ICPAI).

"Мы знаем о больших достижениях Израиля в этой области. В то же время израильские коллеги смогут воспользоваться нашими достижениями в области инновационного развития аудита, борьбы с теневой экономикой и применения цифровизации в аудите", - сказал он.

В.Новрузов считает, что сотрудничество с ICPAI создаст широкие возможности для обеспечения прозрачности на современном этапе развития экономики, а также повышения уровня государственного и негосударственного финансового контроля.

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Версия на английском языке Azerbaijan to benefit from Israel's experience to improve non-state financial control
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qeyri-dövlət maliyyə nəzarətinin yüksəltmək üçün İsrailin təcrübəsindən istifadə edəcək

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