Азербайджан внесет изменения в страховое законодательство

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Работа над законопроектом "О регулировании и контроле на финансовых рынках" находится на стадии завершения. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на презентации 2-й фазы "Проекта модернизации финансового сектора", проходящей в Баку при организации ПНФР, Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Всемирного банка (ВМ).

По его словам, в рамках визита в Азербайджан миссии ВБ прошли обсуждения по проекту. Помимо этого, Р. Асланлы отметил, что продолжаются работы над законопроектом, предусматривающем меры по оздоровлению нестабильного банка за счет акционеров перед аннулированием лицензии.

Председатель ПНФР сообщил, что ожидаются изменения и в страховом законодательстве: “В 2016 году мы направили усилия в основном на стабилизацию банковского сектора. Однако и в этом году мы выступим с важными инициативами на страховом рынке, внесем изменения в законодательство”.

"Кроме того, идет работа над законопроектом, призванным регулировать деятельность платежных систем. В этом году постараемся представить первоначальный вариант в парламент”, - сказал Р. Асланлы.

Он также отметил, что в 2017 году ожидается внесение поправок в некоторые законы, касающиеся нерабочих активов: "Будут внесены изменения в законы о банкротстве и исполнении судебных решений".