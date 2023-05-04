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Азербайджан вложил в Карабах около 7 млрд долларов

Азербайджан вложил в Карабах около 7 млрд долларов За последние три года правительство Азербайджана потратило более 6,6 млрд долларов на работы по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий.
Финансы
4 мая 2023 г. 17:14
Азербайджан вложил в Карабах около 7 млрд долларов

За последние три года правительство Азербайджана потратило более 6,6 млрд долларов на работы по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, об этом министр Самир Шарифов заявил 3 мая на официальной церемонии открытия 56-го ежегодного собрания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

В своем выступлении министр рассказал о работах по восстановлению и реконструкции в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах, которые были оккупированы в течение более 30 лет и освобождены от оккупации в 2020 году. Министр отметил, что правительство Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева дало старт программе "Великого возвращения", подразумевающей широкомасштабные реконструкционные работы на этих территориях и возвращение вынужденных переселенцев и беженцев на родные земли.

С.Шарифов отметил, что в период оккупации была полностью разрушена физическая и социальная инфраструктура, до проведения восстановительных мероприятий необходимо выполнить большой объем работ по разминированию. По его словам, благодаря стратегическому географическому расположению регион обладает большим экономическим потенциалом.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s investments in Karabakh near $7B
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qarabağa 7 milyard dollara yaxın pul qoyub

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