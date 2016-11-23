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    Азербайджан ведет переговоры с 40 странами по взиманию долгов

    По словам У.Юсифова, меморандум упростит процедуру взимания долгов

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Министерство налогов по согласованию с другими ведомствами подготовило проект меморандума по обмену информацией и взиманию долгов, который представило более 40 странам. 

    Как сообщает Report, об этом заявил завотделом Управления международного сотрудничества Главного управления международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах министерства налогов Ульви Юсифов.

    По словам У.Юсифова, этот меморандум упростит процедуру взимания долгов: “Сейчас ведутся обсуждения путем переписки. Это создаст условия как для автоматизированного обмена информацией, так и для взимания проблемных долгов с помощью иностранных коллег”.

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