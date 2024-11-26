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Азербайджан ведет переговоры о налоговой регистрации ряда международных платформ электронной торговли

Азербайджан ведет переговоры о налоговой регистрации ряда международных платформ электронной торговли 15:31
Финансы
26 ноября 2024 г. 16:24
Азербайджан ведет переговоры о налоговой регистрации ряда международных платформ электронной торговли

Азербайджан ведет переговоры о государственной регистрации нескольких международных платформ электронной торговли для их постановки на электронный налоговый учет для целей НДС.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями, его результаты".

По ее словам, первой компанией в этой сфере стала Apple Distribution International Limited, ее регистрация для целей НДС вступает в силу с 1 декабря 2024 года: "Согласно положениям Налогового кодекса, начиная с этой даты, банки, осуществляющие платежи компании Apple Distribution International Limited за получение услуг, не будут начислять НДС за счет средств покупателей.

Она добавила, что в сфере электронной торговли существуют два основных направления - продолжение местного производства и торговли через электронную коммерцию, а также налогообложение глобальных платформ электронной торговли: "Недавно Apple Distribution International Limited была зарегистрирована в электронном виде, как субъект электронной торговли в Азербайджане. Наш предварительный анализ показывает, что через эту компанию в стране осуществляется большой объем операций электронной торговли. Введутся обсуждения и с другими международными платформами электронной торговли. В ближайшие дни мы увидим результаты изменений, внесенных в Налоговый кодекс несколько лет назад, касающихся налогообложения глобальных поставщиков электронных услуг на территории страны".

В то же время Государственная налоговая служба готова осуществлять меры поддержки с целью стимулирования местных участников рынка к электронной торговле.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir neçə beynəlxalq elektron ticarət platformasının qeydiyyatına dair müzakirələr gedir

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