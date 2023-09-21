Азербайджан в следующем году заимствует около 2 млрд манатов

Прогнозируемый дефицит государственного бюджета в 2024 году в размере 2,590 млрд манатов Азербайджан будет финансировать в основном за счет заимствований.

Прогнозируемый дефицит государственного бюджета в 2024 году в размере 2,590 млрд манатов Азербайджан будет финансировать в основном за счет заимствований.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, заимствование составит 1 млрд 854,4 млн манатов, что покроет 71,6% дефицита. Кроме того, 448 млн манатов дефицита планируется профинансировать за счет остатка единого казначейского счета, прогнозируемого на начало 2024 года, 105 млн манатов - за счет поступлений от приватизации и 182,6 млн манатов за счет остатка средств целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги" (в рамках закрытия дефицита этого фонда).