Азербайджан в следующем году увеличит расходы на обслуживание государственного долга

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В госбюджете Азербайджана на 2016 год на обслуживание государственного долга (основной долг и процентные ставки) предусмотрено 1 249,7 млн. манатов, что на 473,5 или 61,0% больше по сравнению с 2015 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на проекты государственного и сводного бюджетов на 2016 год, рост этих расходов связан с переоценкой выраженных в иностранной валюте долговых задолженностей после коррекции (девальвации) маната в текущем году, а также завершении сроков погашения задолженностей по ряду проектов в следующем году.

В проекте говорится, что в 2016 году будет продолжена деятельность по управлению внешним и внутренним государственным долгом, своевременному выполнению долговых обязательств по привлеченным кредитам, проведены мероприятия по обеспечению погашения кредитов за счет собственных средств получивших кредиты организаций.

Отметим, что на 1 июля 2015 года внешний государственный долг Азербайджана по использованным кредитам на основе подписанных с международными финансово-банковскими структурами и другими кредитными организациями соглашений составил 6,6 млрд. в долларовом эквиваленте. Соотношение внешнего госдолга к ВВП составило 12,2%, объем внешнего госдолга на душу населения равен 686,5 долларам.

Кредиты со стабильной ставкой составили 36,2%, с меняющейся ставкой 63,8% привлеченных в страну кредитов.

В соответствии с подписанными соглашениями, 7% внешнего долга должно быть возвращено кредиторам в период до 10 лет, 59,7% - от 10 до 20 лет, 33,3% - свыше 20 лет.