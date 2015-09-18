​Азербайджан в следующем году сократит финансирование сектора альтернативной энергетики

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2016 год прогнозируется выделение 5,7 млн. манатов на определение возобновляемых источников энергетических ресурсов и развитие данной сферы.

Как сообщает Report, это на 25% меньше аналогичного прогноза на текущий год. Так, в госбюджете на 2015 год на данные цели предусмотрено 7,6 млн. манатов, что на 4,1 млн. манатов или в 2,1 раза больше фактического показателя 2014 года.

Отметим, что в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2016 год доходы прогнозируются в объеме 25,2% от валового внутреннего продукта или 14,566 млрд. манатов, расходы - в объеме 28,2% от ВВП или 16,264 млрд. манатов. По сравнению с соответствующими прогнозами на 2015 год доходы бюджета на будущий год сократились на 25,1%, расходы - на 22,9%. Дефицит бюджета прогнозируется в объеме 1,698 млрд. манатов, что на 2,17% больше прогноза на 2015 год.