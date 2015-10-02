​Азербайджан в следующем году сократит экспорт на 8%

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан в будущем году прогнозирует добычу 40,7 млн. тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экономики и промышленности Севиндж Гасанова.

С.Гасанова отметила, что в следующем году сохранится положительное сальдо платежного баланса. Объем экспорта на 2016 год прогнозируется в объеме 15,8 млрд. долларов США, что на 12,5 млрд. долларов или 44% меньше фактического показателя за 2014 год и на 1,5 млрд. долларов или 8,1% прогноза на 2015 год. Объемы импорта в следующем году прогнозируются на уровне 8,2 млрд. долларов. Из них 6,8 млрд. долларов или 83,3% придется на долю ненефтяного сектора. Объемы импорта на 1,1 млрд. долларов или 11,8% меньше фактического показателя за 2014 год и на 0,6 млрд. долларов или 6,8% прогноза на текущий год.

Кроме того, заместитель министра добавила, что инвестиции на будущий год прогнозируются в объеме 18,8 млрд. манатов, из них на долю иностранных инвестиций приходится 8 млрд. манатов. Инвестиции в ненефтяной сектор прогнозируются на уровне 10,8 млрд. манатов.

С.Гасанова отметила, что инфляция в будущем году прогнозируется на уровне 3,3%.