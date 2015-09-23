​Азербайджан в следующем году сократит экспорт на 8%

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Объемы экспорта Азербайджана в следующем году прогнозируются на уровне 15,8 млрд. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на проект государственного бюджета на 2016 год, это на 12,5 млрд. долларов или 44% меньше фактического показателя за 2014 год и на 1,5 млрд. долларов или 8,1% прогноза на 2015 год.

Объемы импорта в следующем году прогнозируются на уровне 8,2 млрд. долларов. Из них 6,8 млрд. долларов или 83,3% придется на долю ненефтяного сектора. Объемы импорта на 1,1 млрд. долларов или 11,8% меньше фактического показателя за 2014 год и на 0,6 млрд. долларов или 6,8% прогноза на текущий год.

Отметим, что продолжение нестабильных процессов в глобальной экономике в 2016 году окажет воздействие и на операции импорта-экспорта Азербайджана, находящегося в тесных экономических отношениях со странами СНГ.