Азербайджан в I квартале погасил почти 200 млн манатов госдолга

В первом квартале текущего года 4 749,6 млн манатов или 72,3% расходов государственного бюджета Азербайджана составили текущие расходы, 1 619,3 млн манатов или 24,7% - капитальные расходы, 198 млн манатов или 3% - расходы, связанные с обслуживанием госуда

В первом квартале текущего года 4 749,6 млн манатов или 72,3% расходов государственного бюджета Азербайджана составили текущие расходы, 1 619,3 млн манатов или 24,7% - капитальные расходы, 198 млн манатов или 3% - расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Согласно данным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года текущие расходы выросли на 13,45%, капитальные расходы - на 48%, а расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств, сократились на 43,2%.

"В государственном бюджете этого года на обслуживание государственного долга и обязательств запланировано 1 005 миллионов манатов. В январе-марте текущего года на погашение внутреннего государственного долга (процентный долг) направлено 27,1 млн манатов, внешнего государственного долга - 170,8 млн манатов (31,1 млн манатов на основной долг, 139,6 млн манатов на процентный долг, 0,1 млн манатов на банковские услуги)", - отмечается в сообщении.