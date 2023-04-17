О нас

Азербайджан в I квартале погасил почти 200 млн манатов госдолга

Азербайджан в I квартале погасил почти 200 млн манатов госдолга В первом квартале текущего года 4 749,6 млн манатов или 72,3% расходов государственного бюджета Азербайджана составили текущие расходы, 1 619,3 млн манатов или 24,7% - капитальные расходы, 198 млн манатов или 3% - расходы, связанные с обслуживанием госуда
Финансы
17 апреля 2023 г. 19:01
Азербайджан в I квартале погасил почти 200 млн манатов госдолга

В первом квартале текущего года 4 749,6 млн манатов или 72,3% расходов государственного бюджета Азербайджана составили текущие расходы, 1 619,3 млн манатов или 24,7% - капитальные расходы, 198 млн манатов или 3% - расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Согласно данным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года текущие расходы выросли на 13,45%, капитальные расходы - на 48%, а расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств, сократились на 43,2%.

"В государственном бюджете этого года на обслуживание государственного долга и обязательств запланировано 1 005 миллионов манатов. В январе-марте текущего года на погашение внутреннего государственного долга (процентный долг) направлено 27,1 млн манатов, внешнего государственного долга - 170,8 млн манатов (31,1 млн манатов на основной долг, 139,6 млн манатов на процентный долг, 0,1 млн манатов на банковские услуги)", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan I rübdə 200 milyon manata yaxın borc qaytarıb

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
14 апреля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi